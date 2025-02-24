Евросоюз внес Галустяна, Барановскую и Потупчик в санкционный список

Страны Евросоюза приняли новый пакет санкций против России. Европейцы усилили ограничения, касающиеся перевозки грузов, импорта и экспорта товаров в РФ, банковской сферы, в том числе использования СПФС и SWIFT. Теперь в ЕС не смогут работать еще восемь российских СМИ. Также под санкции попали известные россияне и крупные бизнесмены. Кто оказался в очередном «черном списке» ЕС, и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».