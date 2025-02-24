Трамп закрывает в Греции военную базу для поставок оружия Киеву

«Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России», — сообщает RTVI со ссылкой на греческую газету «Демократия».
В Греции американскую базу воспринимали как «щит» при реализации возможных недружественных планов Турции, в том числе в Эвросе (приграничном регионе). После прекращения функционирования американского военного форпоста Турция усилит влияние и станет главным «контролером» входа и выхода судов в Черное и Эгейское море.
«Ликвидация американской базы в Александруполисе порадует Анкару и повысит ее значение», — считают журналисты «Демократии». Издание напомнило, что Эрдоган неоднократно требовал закрыть военный объект США в Александруполисе.
Ранее глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил о том, что США отказались продавать оружие на Украину. Советник американского президента Майк Уолтц заявил, что арсеналы страны истощены срочными поставками вооружений. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети написал о том, что поставки вооружения на Украину бессмысленны, так как Россия имеет превосходство, поэтому в настоящее время главная задача — достичь перемирия.