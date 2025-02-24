Трамп закрывает в Греции военную базу для поставок оружия Киеву

Ранее глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил о том, что США отказались продавать оружие на Украину. Советник американского президента Майк Уолтц заявил, что арсеналы страны истощены срочными поставками вооружений. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети написал о том, что поставки вооружения на Украину бессмысленны, так как Россия имеет превосходство, поэтому в настоящее время главная задача — достичь перемирия.