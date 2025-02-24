Медведева попросили сделать Ленобласть пилотным проектом по обустройству бомбоубежищ

Ранее «Ъ-СПб» писал, что речь о изъятии глубоких подвалов для оборудования бомбоубежищ зашла в ноябре 2024 года во время поездки Дрозденко в Гатчинский район. В случае, если подвалы не пригодятся, их отремонтируют и будут предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам.