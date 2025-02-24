Медведева попросили сделать Ленобласть пилотным проектом по обустройству бомбоубежищ

«Мы предлагаем разработать типовые требования к оборудованию и единый алгоритм действий на ближайшее время для всех субъектов Российской Федерации. Мы готовы показать свой пример, наши достижения», — сказал глава 47-го региона.
Господин Дрозденко подчеркнул, что после аудита объектов гражданской обороны в Ленобласти 404 защитных сооружения гражданской обороны Росимущества были взяты на баланс органами МСУ региона.
На 631 заглубленное помещение многоквартирных домов получили разрешение владельцев на включение их в реестр укрытий. Создается карта защитных сооружений, которая будет доступна жителям области в электронном виде.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что речь о изъятии глубоких подвалов для оборудования бомбоубежищ зашла в ноябре 2024 года во время поездки Дрозденко в Гатчинский район. В случае, если подвалы не пригодятся, их отремонтируют и будут предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам.
Андрей Маркелов.