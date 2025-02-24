Мэра Самары привлекут к делу о возврате стадиона «Буревестник»

В Самаре прокуратура продолжает добиваться того, чтобы стадион «Буревестник» вернули из частной собственности в муниципальную. По этому делу в арбитражный суд Самарской области привлекают мэра Ивана Носкова.
Глава города будет выступать в качестве материального истца по этому делу, потому что распоряжается муниципальной собственностью. Стадион продали еще в 2007 году. Затем совершались еще сделки, и сейчас этим объектом владеет ООО «Квартал». Ранее территорию арестовали по решению суда.
Прокуратура добивается, чтобы компания освободила территорию стадиона и снесла павильоны, которые там находятся. В 2018 году на это месте хотели построить многоэтажки, но этого не допустили.