Маск заявил о назревающей революции в Европе

Пользователь в социальной сети Х написал, что 10,3 миллиона человек проголосовали в ФРГ за правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он добавил, что в Европе назревает революция, отметив, что это «только начало».
«Да», — написал Маск в ответ на публикацию.
Маск перед выборами в бундестаг заявлял, что правая партия «Альтернатива для Германии» — единственная надежда ФРГ.
Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я». Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали «Зеленые» (11,6%), «Левые» (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства «Союз южношлезвигских избирателей», получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) и «Свободная демократическая партия» (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.