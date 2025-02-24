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МВД Польши сообщило о 42 задержанных «шпионах» Беларуси и РФ

Минск и Москва не раз отвергали многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Польские власти утверждают, что в течение последних трех лет, с начала спецоперации РФ в Донбассе, на территории Польши были задержаны 42 подозреваемых в шпионаже в пользу России и Беларуси.

«…сотрудники агентства внутренней безопасности (ABW) задержали в Польше 42 человека по подозрению в шпионаже или диверсиях в пользу России и Беларуси», — сказано в сообщении пресс-секретаря главы МВД и министра-координатора спецслужб Яцека Добжиньского в соцсети X.

Он отметил, что «нейтрализация враждебной деятельности иностранных служб» на территории Польши сейчас является одной из важнейших задач ABW.

Сообщения о задержании граждан разных стран якобы за шпионаж в пользу Москвы и Минска в Польше появляются регулярно. Так, в недавнем времени польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Беларуси в шпионаже в пользу РФ, а также подготовке диверсий.

Москва и Минск не раз отвергали многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, указывая на их голословность. Вместе с тем заявлялось о таком вмешательстве в дела РФ и Беларуси со стороны западных стран.

Так, в октябре прошлого года ФСБ сообщило о задержании украинских шпионов вблизи российско-латвийской границы. Оперативникам удалось выяснить, что им была поставлена задача собирать сведения о том, как защищен участок границы. Впоследствии через этот участок предполагалось перебрасывать в РФ агентуру и диверсантов. Такие планы, по данным ФСБ, разрабатывались непосредственно главным управлением разведки Минобороны Украины.

В декабре 2024-го госТВ Беларуси показало осужденных за шпионаж в пользу Польши. В частности, речь шла о бывшем офицере белорусской армии Дмитрии Позднякове и гражданине Польши Томаше Берозе.