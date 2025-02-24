МВД Польши сообщило о 42 задержанных «шпионах» Беларуси и РФ

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Польские власти утверждают, что в течение последних трех лет, с начала спецоперации РФ в Донбассе, на территории Польши были задержаны 42 подозреваемых в шпионаже в пользу России и Беларуси.
«…сотрудники агентства внутренней безопасности (ABW) задержали в Польше 42 человека по подозрению в шпионаже или диверсиях в пользу России и Беларуси», — сказано в сообщении пресс-секретаря главы МВД и министра-координатора спецслужб Яцека Добжиньского в соцсети X.
Он отметил, что «нейтрализация враждебной деятельности иностранных служб» на территории Польши сейчас является одной из важнейших задач ABW.
Сообщения о задержании граждан разных стран якобы за шпионаж в пользу Москвы и Минска в Польше появляются регулярно. Так, в недавнем времени польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Беларуси в шпионаже в пользу РФ, а также подготовке диверсий.
Так, в октябре прошлого года ФСБ сообщило о задержании украинских шпионов вблизи российско-латвийской границы. Оперативникам удалось выяснить, что им была поставлена задача собирать сведения о том, как защищен участок границы. Впоследствии через этот участок предполагалось перебрасывать в РФ агентуру и диверсантов. Такие планы, по данным ФСБ, разрабатывались непосредственно главным управлением разведки Минобороны Украины.
В декабре 2024-го госТВ Беларуси показало осужденных за шпионаж в пользу Польши. В частности, речь шла о бывшем офицере белорусской армии Дмитрии Позднякове и гражданине Польши Томаше Берозе.