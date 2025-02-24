МВД Польши сообщило о 42 задержанных «шпионах» Беларуси и РФ

Так, в октябре прошлого года ФСБ сообщило о задержании украинских шпионов вблизи российско-латвийской границы. Оперативникам удалось выяснить, что им была поставлена задача собирать сведения о том, как защищен участок границы. Впоследствии через этот участок предполагалось перебрасывать в РФ агентуру и диверсантов. Такие планы, по данным ФСБ, разрабатывались непосредственно главным управлением разведки Минобороны Украины.