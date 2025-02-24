Активист считает, что правящая партия PAS сегодня уничтожает предприятия и сельское хозяйство Молдовы. По его сломам, при правлении президента Майи Санду и PAS госдолг вырос почти вдвое — с 69 миллиардов до 124 миллиардов леев. И это еще не предел: в ближайшее время он может достичь 167 миллиардов леев (более 40% ВВП).