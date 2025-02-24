Сегодня в Молдове импорт вдвое превышает экспорт, производство разрушено, а экономика деградирует. Это прямое следствие отказа от экономического сотрудничества с Россией и слепой ориентации на Евросоюз. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
«Власти безответственно отказались от выгодных поставок российских энергоресурсов и присоединились к антироссийским санкциям. Этим они окончательно задушили бизнес. Я много лет занимался бизнесом и до сих пор общаюсь со многими предпринимателями, поэтому могу сказать однозначно — Евросоюз не заинтересован в молдавской продукции», — заявил Шоилица.
Активист считает, что правящая партия PAS сегодня уничтожает предприятия и сельское хозяйство Молдовы. По его сломам, при правлении президента Майи Санду и PAS госдолг вырос почти вдвое — с 69 миллиардов до 124 миллиардов леев. И это еще не предел: в ближайшее время он может достичь 167 миллиардов леев (более 40% ВВП).
«Ситуация усугубляется. Безработица, рост тарифов, снижение рождаемости, массовый отток населения — все это происходит с тех пор, как к власти пришли так называемые “хорошие люди”, — отметил собеседник.
По словам Шоилицы, спасти страну могут парламентские выборы и приход к власти настоящих государственников, которые восстановят торговые и экономические связи со всеми стратегическими партнерами.