Куйвашев и Лукашенко договорились о дальнейшем развитии сотрудничества

24 февраля прошла встреча свердловского губернатора Евгения Куйвашев и президента Беларуси Александра Лукашенко. Они наметили дальнейшие планы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей.
«Евгений Владимирович, рад вас приветствовать в Минске, в Беларуси. Мы с вами встречались давно, в 2019 году. Но мы всё-таки, как бы ни было сложно, двигались вперёд, и на сегодняшний день мы имеем в товарообороте почти миллиард долларов, — сказал Александр Лукашенко. — Благодаря вам мы всегда принимаем участие в ИННОПРОМ, и будем это делать, это очень важно».
Александр Лукашенко заявил, что машиностроение связывает Беларусь и Свердловскую область. Это техника для горно-металлургической сферы, сельского хозяйства, коммунальные машины, лифтовое оборудование. Свердловская область активно покупает БЕЛАЗы. Президент Беларуси предложил поддержку в строительстве метрополитена в столице Урала и обновлении городского трамвайного парка.
Евгений Куйвашев напомнил, что в 2022 году подписано обновлённое соглашение о сотрудничестве между кабминами Свердловской области и Беларуси. Также стал выше статус консульского учреждения Беларуси. Вместо действовавшего в Свердловской области почти почти четверть века отделения посольства в 2024 году открыли Генконсульство Республики Беларусь.
Евгений Куйвашев отметил, что в областной промышленный комплекс входит более 12 тысяч предприятий. Ближайшее время на базе дочернего общества УОМЗ — «Швабе-Минск» — откроются инжиниринговый центр и производство композитных материалов.
Евгений Куйвашев пригласил белорусскую делегацию принять участие в выставке ИННОПРОМ, (7 — 10 июля).
«МК-Урал» в июле 2024 года писал, что в Екатеринбург прибыла делегация республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко.