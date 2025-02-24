Куйвашев и Лукашенко договорились о дальнейшем развитии сотрудничества

«Евгений Владимирович, рад вас приветствовать в Минске, в Беларуси. Мы с вами встречались давно, в 2019 году. Но мы всё-таки, как бы ни было сложно, двигались вперёд, и на сегодняшний день мы имеем в товарообороте почти миллиард долларов, — сказал Александр Лукашенко. — Благодаря вам мы всегда принимаем участие в ИННОПРОМ, и будем это делать, это очень важно».