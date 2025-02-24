Британия объявила крупнейший пакет санкций против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на онлайн-саммите стран G7 заявил, что по случаю третьей годовщины боевых действий на Украине Лондон вводит крупнейший с 24 февраля 2022 года пакет санкций. «Он охватывает различные сферы от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», — сказал Кир Стармер. «Мне ясно, что G7 должна быть готова взять на себя больше рисков, в том числе связанных с ограничением цен на нефть, введением санкций против российских нефтяных гигантов и преследованием банков, которые позволяют обходить санкции», — призвал он западных партнеров.