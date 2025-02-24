Британия объявила крупнейший пакет санкций против России

Санкции Великобритании коснулись авиакомпании S7 и ее владельца Владислава Филева, сенатора Арсена Канокова, бизнесменов Эдуарда Худайнатова, Мишеля Литвака, гендиректора энергетической компании «Форвард Энерго» Вячеслава Кожевникова, исполнительного директора «Иркутской нефтяной компании» Николая Буйнова.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на онлайн-саммите стран G7 заявил, что по случаю третьей годовщины боевых действий на Украине Лондон вводит крупнейший с 24 февраля 2022 года пакет санкций. «Он охватывает различные сферы от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», — сказал Кир Стармер. «Мне ясно, что G7 должна быть готова взять на себя больше рисков, в том числе связанных с ограничением цен на нефть, введением санкций против российских нефтяных гигантов и преследованием банков, которые позволяют обходить санкции», — призвал он западных партнеров.
Сегодня, 24 февраля, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, в который внесены 48 физических и 35 юридических лиц. Среди прочего для 13 российских банков запретили доступ к системе SWIFT; 74 судна попали под санкции как часть так называемого теневого флота; запрещен импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ.