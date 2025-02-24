Кунгурская прокуратура добивается отставки главы округа

Вадим Лысанов рассказал «Ъ-Прикамье», что знает о представлении прокуратуры, но «читал его поверхностно». «Придет представление — рассмотрим. Пойдут в суд — будем судиться», — добавил глава округа. По словам одного из осведомленных собеседников, представление может быть рассмотрено в четверг, 27 февраля, на заседании думы.