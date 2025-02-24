Что пишут зарубежные СМИ о парламентских выборах в Германии

ZDF
Явка на выборах Германии, которые определят курс крупнейшего государства-члена ЕС и его крупнейшей экономики на следующие четыре года, составила 83% и стала рекордной с 1990 года.
WSWS
Выборы усугубят политический кризис в Германии и Европе. Они стали массовым вотумом недоверия правительству, политика которого заключалась в эскалации военного наступления НАТО против России, поддержке геноцида в Газе и массовом вооружении Бундесвера.
BBC*
Победили консерваторы Фридриха Мерца, значительно опередив соперничающие партии, но не набрав ожидаемых 30% голосов. Результаты выборов показывают, насколько немцы были недовольны тем, что «им предлагалось».
The Standard
По итогам выборов в стране установится совершенно иной стиль руководства. Ключевой фигурой становится Мерц, который уже пообещал изменить отношения между Европой и Америкой и избавиться от «зависимости от США».
Mail Online
Будущий канцлер Мерц раскритиковал вмешательство США в выборы в Германии, назвав его «таким же резким, драматичным и позорным, как и вмешательство Москвы».
Al Jazeera
Хотя многие мировые лидеры поздравили Мерца с победой на выборах, некоторые подчеркнули рост популярности ультраправых в ФРГ: партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) показала свои лучшие результаты на выборах, заняв второе место и набрав 20,8% голосов.
The Guardian
Ни одно разделение не было таким резким, как «старое доброе» разделение между Восточной и Западной Германией: АдГ доминировала на востоке страны, а ХДС — на Западе.
Politico
Каждый пятый избиратель на выборах в Германии отдал предпочтение крайне правым. Резкий взлет лидера АдГ пугает многих. Тем временем лидеру консерваторов Мерцу предстоит вступить в новую эру без Вашингтона в качестве близкого союзника.
ABC News
Уходящий в отставку канцлер Германии Олаф Шольц осудил исторические достижения ультраправой партии АдГ на воскресных выборах.
Newsweek
Хотя АдГ, которую поддерживает Илон Маск, показала впечатляющий результат, этого недостаточно для того, чтобы привлечь Мерца к сотрудничеству из-за давнего политического табу на сотрудничество с ультраправыми, известного как «брандмауэр».
The Independent
У нового правительства будет «последний шанс», чтобы дать отпор ультраправым.
Euronews*
Выборы в ФРГ названы самыми важными за последние десятилетия. Как наиболее благоприятный результат широко обсуждается GroKo, или «большая коалиция» между ХДС и СДПГ. Мерц будет стремиться избежать идеологически запутанной трехсторонней группировки.
USNews
Немецкая левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) может оспорить результаты общенациональных выборов. «ССВ», созданная в прошлом году, набрала на выборах 4,97%: ей не хватило всего 13 400 голосов, чтобы попасть в бундестаг.
Mint
Выборы в Германии — борьба за лидерство с высокими ставками. Они окажут значительное влияние на подход Европы к глобальным вызовам, включая безопасность, торговлю и международную дипломатию.
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