Городская дума Ревды собирается в самороспуск

24 февраля соответствующее решение было принято на заседании комиссии, оно вынесено на заседание гордумы, которое должно состояться 26 февраля.
Вопрос о самороспуске гордумы Ревды поднимается не первый раз. 29 января депутаты городской думы Ревды должны были рассмотреть вопрос о самороспуске, но парламентарии исключили этот вопрос из повестки внеочередного заседания.
На заседании к депутатам от «Единой России» («ЕР» получила 10 мандатов из 20) обратилась глава города Татьяна Клепикова. Она попросила перенести вопрос о роспуске на февраль, так как «Водоканал» мог не получит деньги на ремонт. Депутаты поддержали ее просьбу.
Кризис в гордуме Ревды длится уже несколько месяцев. В 2024 году часть депутатов не согласовывала изменения в Устав города. В итоге председатель думы Андрей Мокрецов («Единая Россия») покинул пост. Вместо него выбрали Вениамина Тарова («Справедливая Россия»). Но, видимо, он будет руководитель думой всего три месяца, так как произойдет самороспуск.
КПРФ не соглашается с возможным роспуском гордумы Ревды. Об этом заявил первый секретарь регионального обкома партии Александр Ивачев. Он считает, что самороспуск — это инициатива главы города Татьяны Клепиковой и депутатов «Единой России».
«Свердловское областное отделение КПРФ выступает категорически против этого решения и обратилось к губернатору Свердловской области Е. В. Куйвашеву, — сообщил Александр Ивачев. — Мы уверены, что роспуск Думы — это грубое нарушение демократических принципов и пренебрежение волей жителей Ревды, которые избрали действующий состав на законных выборах».
Александр Ивачев отмечает, что на проведение внеочередных выборов потребуется более 10 млн рублей из бюджета. В условиях спецоперации и финансовых сложностей такие траты недопустимы и аморальны.
Он напомнил, что в городе много других проблем: повышение тарифов ЖКХ на 15%, ситуация с памятником Владимиру Ленину, который в августе убрали с площади Победы и пока обратно не возвращают.