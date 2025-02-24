Городская дума Ревды собирается в самороспуск

Кризис в гордуме Ревды длится уже несколько месяцев. В 2024 году часть депутатов не согласовывала изменения в Устав города. В итоге председатель думы Андрей Мокрецов («Единая Россия») покинул пост. Вместо него выбрали Вениамина Тарова («Справедливая Россия»). Но, видимо, он будет руководитель думой всего три месяца, так как произойдет самороспуск.