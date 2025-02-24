Галустян назвал неожиданным решение ЕС ввести против него санкции

«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать!» — прокомментировал РБК Галустян решение ЕС.