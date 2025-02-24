Омское НИИ приборостроения попало под новые санкции — на этот раз Австралии

Австралия приняла крупный пакет санкций против российских предприятий и граждан РФ. В список попали 70 граждан РФ и 79 российских предприятий. В их числе — АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
Предприятие специализируется на разработке радиоэлектронных компонентов, комплексов и систем связи и управления.
Как сообщает сайт «НГС55» соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел и торговли Австралии. В санкционный список попали предприятия и отдельные лица, имеющие отношение к специальной военной операции на Украине.
Отметим, что это не первая подобная акция со стороны западного государства. Ранее мы писали о том, что Омское НИИ приборостроения и еще два омских предприятия попали под санкции Евросоюза. Также ряд омских предприятий вошли в санкционный список США.