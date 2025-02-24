Аэропорт Кольцово и банк «Синара» попали под санкции Евросоюза

Помимо Кольцово, под санкции попали аэропорты Внуково, Жуковский, Пермь и Псков. В документе отмечается, что эти аэропорты используются для транспортировки товаров и технологий военного назначения. На них введен запрет на любые транзакции, как прямые, так и непрямые.