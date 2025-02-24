СМИ раскрыли детали мирного плана США с передачей территорий РФ

Источник канадского издания сообщил, что план по урегулированию ситуации на Украине американский президент Дональд Трамп презентовал премьер-министру Канады Джастину Трюдо 22 февраля во время телефонных переговоров.
По проекту соглашения, США после прекращения противостояния между Киевом и Москвой получат права на доходы от реализации редкоземельных металлов, нефти и газа, добытых на украинской территории, рассказывают «Ведомости».
Трюдо, по данным The Globe and Mail, во время разговора с лидером США настаивал на том, чтобы договоренности с Россией и другими сторонами предоставляли Киеву гарантии безопасности и защищали от агрессии Кремля и расширения его влияния.
24 февраля спецпосланник США Стивен Уиткофф во время интервью CNN предположил, что основой для соглашения по украинскому кризису могут стать стамбульские договоренности 2022 года. Тогда делегации Москвы и Киева несколько раз встречались для переговоров, но в марте Киев отказался продолжать процесс урегулирования. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский специальным документом запретил вести переговоры с Кремлем, пока президентом России является Владимир Путин.