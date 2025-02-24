СМИ раскрыли детали мирного плана США с передачей территорий РФ

24 февраля спецпосланник США Стивен Уиткофф во время интервью CNN предположил, что основой для соглашения по украинскому кризису могут стать стамбульские договоренности 2022 года. Тогда делегации Москвы и Киева несколько раз встречались для переговоров, но в марте Киев отказался продолжать процесс урегулирования. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский специальным документом запретил вести переговоры с Кремлем, пока президентом России является Владимир Путин.