Политолог Топорнин считает, что Мерц будет нестабильным канцлером

Близкие к политику люди описывают его как «прямого и прагматичного», но при этом «высокомерного и ранимого». В молодые годы Мерц состоял в католическом молодежном движении и его взгляды на брак и семью достаточно консервативны. Политик более 40 лет состоит в браке и у него есть трое детей.