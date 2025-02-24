Воронежская область расширяет льготы для участников СВО и их семей

Новые меры поддержки были законодательно закреплены в регионе и направлены на улучшение условий жизни бойцов.
Согласно новым инициативам, воронежцы, принимающие участие в СВО, смогут рассчитывать на денежную компенсацию расходов на оплату жилья в размере 50% от суммы аренды, а также на аналогичную компенсацию за капитальный ремонт — до 50% от взноса. Кроме того, участникам СВО будет предоставлена помощь в оплате коммунальных услуг, которая составит 50% от общей суммы. Также предусмотрена компенсация или субсидия на газификацию жилья в размере до 100 тысяч рублей.
Для детей участников СВО, обучающихся в 5−11 классах общеобразовательных школ, а также студентов очной формы обучения в колледжах и техникумах, будет организовано бесплатное горячее питание. Это нововведение направлено на поддержку не только военнослужащих, но и их семей, обеспечивая достойные условия для обучения детей.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил значимость этих мер и подчеркнул, что среди нововведений также предусмотрены бесплатные посещения государственных учреждений культуры региона, таких как театры и музеи, для участников СВО и членов их семей. Кроме того, они смогут беспрепятственно посещать бассейны, находящиеся под управлением регионального министерства физкультуры и спорта.
Члены семей участников СВО получат право на первоочередное зачисление в государственные спортивные группы и секции, а также на бесплатное обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и инвентарем для занятий спортом.
Законодательством также предусмотрено первоочередное обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление для детей участников СВО. Кроме того, продлена на один год компенсация проезда (в размере 2 тысяч рублей) пригородными и междугородними автобусами для учащихся до 23 лет.