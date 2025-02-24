Воронежская область расширяет льготы для участников СВО и их семей

Согласно новым инициативам, воронежцы, принимающие участие в СВО, смогут рассчитывать на денежную компенсацию расходов на оплату жилья в размере 50% от суммы аренды, а также на аналогичную компенсацию за капитальный ремонт — до 50% от взноса. Кроме того, участникам СВО будет предоставлена помощь в оплате коммунальных услуг, которая составит 50% от общей суммы. Также предусмотрена компенсация или субсидия на газификацию жилья в размере до 100 тысяч рублей.