МИД Франции осудил нападение на генконсульство России в Марселе

Еще 19 февраля Служба внешней разведки России заявила, что в европейских странах возможно совершение терактов против российских дипломатических представительств — с целью срыва переговоров по урегулированию на Украине. В СВР предположили, что это может случиться в Германии, странах Балтии и Скандинавии, так как они почти не сотрудничают с РФ на антитеррористиче­ском направлении. Однако специалисты разведки не стали исключать из списка возможных целей Словакию и Венгрию, занимающих «особую позицию» по украинскому конфликту.