Агенты ЦРУ рискуют раскрытием из-за сокращений, передает CNN

По данным источников телеканала, агентство теперь рассматривает возможность приостановить отправку некоторых сотрудников, указанных в списке, которых ранее планировались привлечь для выполнения секретных миссий «в уязвимых регионах» за рубежом. Это связано с тем, что из-за риска раскрытия их личности хакерами иностранных правительств их безопасность может быть серьезной под угрозой, добавили собеседники CNN.