ВРП Калининградской области вернулся к показателю 2021 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) в Калининградской области в 2024 году вернулся к показателю 2021 года, несмотря на санкционное давление, с которым сталкивается регион, не имеющий прямого сухопутного сообщения с основной территорией России. Об этом сообщил на встрече с председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко губернатор области Алексей Беспрозванных.
«Если посмотреть на валовый региональный продукт, то было падение как раз с введения санкций. А в этом году мы уже вышли фактически на уровень 2021 года — 98,9%. Это валовый региональный продукт в сопоставимых ценах», — сказал Беспрозванных.
При этом, по его словам, в области ставят перед собой задачу не просто достичь ВРП досанкционного периода, но и удвоить его. В области подготовлена специальная программа, которая позволит это сделать.
Беспрозванных поблагодарил за особое отношение к региону и помощь со стороны Совета Федерации, в том числе касательно специального административного района.
Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что для Калининградской области должны действовать отдельные инструменты и механизмы для решения проблем. «Чем лучше будем работать, тем достойней будет наш ответ», — заключила она.