Bloomberg: страны G7 не согласовали заявление по Украине из-за позиции США

Тем временем дискуссии продолжаются и на уровне ООН, где страны Европы совместно с Киевом предложили вынести на голосование в Генассамблее резолюцию с осуждением действий России на Украине. США, прежде выступавшие соавторами подобных документов, призвали отозвать резолюцию и предложили альтернативный вариант. Как пишет Financial Times, в нем «действия Украины приравниваются к действиям России» и отмечается «трагическая утрата жизней в российско-украинском конфликте».