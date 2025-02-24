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Bloomberg: страны G7 не согласовали заявление по Украине из-за позиции США

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) оказались «на грани провала» в попытке согласовать совместное заявление к третьей годовщине боевых действий на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Теперь США грозят не поддержать документ, если стороны не достигнут компромисса.

Источник: AP 2024

Вашингтон все еще выступает против использования прошлых формулировок G7 (включая «российскую агрессию») и призыва к ужесточению энергетических санкций против России. Вместе с тем, по словам собеседников агентства, переговоры продолжаются и еще можно достичь договоренности.

Тем временем дискуссии продолжаются и на уровне ООН, где страны Европы совместно с Киевом предложили вынести на голосование в Генассамблее резолюцию с осуждением действий России на Украине. США, прежде выступавшие соавторами подобных документов, призвали отозвать резолюцию и предложили альтернативный вариант. Как пишет Financial Times, в нем «действия Украины приравниваются к действиям России» и отмечается «трагическая утрата жизней в российско-украинском конфликте».

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