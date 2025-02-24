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В Крыму упростили выдачу земли участникам СВО

В республике внесли поправки в закон.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму упростили процедуру выделения земельных участков бойцам специальной военной операции.

В Госсовете Республики Крым сообщили, что внесли соответствующие поправки в региональный закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности».

Законодатели четко обозначили условия безвозмездной передачи земли ветеранам и инвалидам боевых действий, а также лицам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и членам их семей.

Речь идет о том, что значительно сокращен список документов, которые нужно собрать для подтверждения своего права на земельный надел.

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