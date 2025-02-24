В Крыму упростили выдачу земли участникам СВО

Законодатели четко обозначили условия безвозмездной передачи земли ветеранам и инвалидам боевых действий, а также лицам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и членам их семей.