В Крыму упростили выдачу земли участникам СВО

В Крыму упростили процедуру выделения земельных участков бойцам специальной военной операции.
В Госсовете Республики Крым сообщили, что внесли соответствующие поправки в региональный закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности».
Законодатели четко обозначили условия безвозмездной передачи земли ветеранам и инвалидам боевых действий, а также лицам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и членам их семей.
Речь идет о том, что значительно сокращен список документов, которые нужно собрать для подтверждения своего права на земельный надел.