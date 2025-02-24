Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Узбекистан с официальным визитом

В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание будет уделено вопросам укрепления и дальнейшего расширения стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами. Центральное место на переговорах займут совместные инициативы по увеличению взаимного товарооборота, улучшению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала двух стран.
Кроме того, лидеры обсудят реализацию конкретных проектов сотрудничества в легкой и кожевенной промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, электротехнической и других отраслях экономики.
Отдельно будут рассмотрены возможности активизации культурно-гуманитарных обменов и туристического сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном. Лидеры также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
По итогам переговоров планируется подписание Совместной декларации и ряда двусторонних документов, нацеленных на укрепление партнерских отношений между государствами.
В рамках официального визита состоится также узбекско-пакистанский бизнес-форум с участием предпринимателей и официальных представителей двух стран, направленный на развитие деловых связей и привлечение взаимных инвестиций.