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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Узбекистан с официальным визитом

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Узбекистан с официальным визитом 25—26 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: РИА "Новости"

В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание будет уделено вопросам укрепления и дальнейшего расширения стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами. Центральное место на переговорах займут совместные инициативы по увеличению взаимного товарооборота, улучшению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала двух стран.

Кроме того, лидеры обсудят реализацию конкретных проектов сотрудничества в легкой и кожевенной промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, электротехнической и других отраслях экономики.

Отдельно будут рассмотрены возможности активизации культурно-гуманитарных обменов и туристического сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном. Лидеры также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров планируется подписание Совместной декларации и ряда двусторонних документов, нацеленных на укрепление партнерских отношений между государствами.

В рамках официального визита состоится также узбекско-пакистанский бизнес-форум с участием предпринимателей и официальных представителей двух стран, направленный на развитие деловых связей и привлечение взаимных инвестиций.