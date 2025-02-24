Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Узбекистан с официальным визитом

В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание будет уделено вопросам укрепления и дальнейшего расширения стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами. Центральное место на переговорах займут совместные инициативы по увеличению взаимного товарооборота, улучшению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала двух стран.