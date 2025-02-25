The Guardian: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине

По оценкам CREA, в 2024 году Европа закупила у России ископаемого топлива на 21,9 млрд евро, а на поддержку Украине выделила 19 млрд евро. То есть в прошлом году, согласно статье, Украина получила почти на одну шестую меньше, чем Россия за свои энергоносители, отметил Кильский институт мировой экономики (IfW Kiel).
Аналитик CREA и соавтор доклада Вайбхав Рагхунандан заявил:
Очевидно, что покупка российского ископаемого топлива сродни отправке финансовой помощи Кремлю… Эта практика должна быть немедленно прекращена, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы.
Как отметил Кристоф Требеш, экономист IfW, существует поразительный разрыв между объемом помощи, которую доноры мобилизовали для Украины, и ситуацией по сравнению с прошлыми войнами, когда европейские доноры тратили в среднем менее 0,1% ВВП в год.
В отчете также отмечается, что в 2024 году Россия заработала на мировом экспорте ископаемого топлива 242 млрд евро, а ее суммарные доходы с февраля 2022 года «постепенно приближаются к триллионной цифре» по мере того, как она адаптируется к западным санкциям.
Тем не менее в CREA считают, что из-за ужесточения санкций и устранения «лазеек» доходы России от продажи энергоносителей могут сократиться на 20%. В частности речь идет о закрытии «лазейки в нефтепереработке», через которую Европа может покупать российскую нефть, переработанную в другой стране, и ограничении поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
Эксперты CREA также призвали к ограничению поставок сжиженного природного газа (СПГ). Как сказал аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих, роль СПГ в ЕС и Великобритании резко возросла с февраля 2022 года: его поставки увеличились с максимума в 81,3 млн тонн в 2019 году до 119 млн тонн в 2022 году. А в 2024 году Россия заняла второе место по экспорту СПГ в Европу, добавил он.