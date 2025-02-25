The Guardian: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине

Эксперты CREA также призвали к ограничению поставок сжиженного природного газа (СПГ). Как сказал аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих, роль СПГ в ЕС и Великобритании резко возросла с февраля 2022 года: его поставки увеличились с максимума в 81,3 млн тонн в 2019 году до 119 млн тонн в 2022 году. А в 2024 году Россия заняла второе место по экспорту СПГ в Европу, добавил он.