Еще один глава региона назвал фейком новость о своем самоубийстве

«Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке», — говорится в публикации.
Шестаков приложил к посту скриншот телеграм-канала «Великий Новгород — Свободный информационный», который распространил информацию, что и.о. главы региона якобы выбросился из окна.
Администраторы канала извинились и удалили пост. «Лично приносим извинения Александру Дронову», — написали в группе. Сам Дронов также сообщил, что он «жив и здоров».
Дронов был первым заместителем бывшего главы Новгородской области Андрея Никитина. После его отставки в начале февраля Дронов стал исполняющим обязанности губернатора. Уход Никитина с должности связан с переходом на другую работу — на пост заместителя министра транспорта России.
Дронову 45 лет. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 2006 году — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017 года, первым заместителем губернатора стал в январе 2020 года.
Это уже не первый случай распространения недостоверной информации о смерти губернаторов в последнее время. Так, 20 февраля о фейковой новости такого рода предупредил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. «Не верьте! Не совершил [самоубийство], продолжаем работать», — написал он. Губернатор связал фейк с атакой украинской армии на сызранский нефтеперерабатывающий завод.
21 февраля опроверг информацию о своей смерти и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он призвал своих подписчиков доверять проверенным данным из его официальных блогов в Telegram и во «ВКонтакте».