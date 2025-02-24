Еще один глава региона назвал фейком новость о своем самоубийстве

Дронову 45 лет. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 2006 году — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017 года, первым заместителем губернатора стал в январе 2020 года.