ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского

Он добавил, что те соратники американского президента, кто выступает за эту замену, сосредоточились не на поиске виновных в конфликте, а на проблеме того, что он все еще продолжается. В этой ситуации выборы выглядят как наиболее очевидный путь для создания условий, в которых можно быстрее добиться урегулирования с более сговорчивым партнером в Киеве.