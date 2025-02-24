Калужский оружейник прокомментировал попадание в санкционный список ЕС

«Конструкторское бюро интеграционных систем» (КБИС) занимается разработкой и производством оружия и патронов. Компания была создана в 2003 году в Калуге. В ее арсенале — тактическая винтовка TSVL-8 «Сталинград». Она может достичь цели на расстоянии 1600 метров и по праву считается одной из наиболее точных в мире. Вячеславу Лобаеву также принадлежит компания «Царь-Пушка». Десять лет назад она стала первой частной компанией в современной истории, получившей лицензию на производство оружия.