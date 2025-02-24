Калужский оружейник прокомментировал попадание в санкционный список ЕС

Создатель сверхдальнобойной снайперской винтовки считает, что практического эффекта от санкций не будет, потому что его с Европой никогда ничего не связывало, и вряд ли это произойдет в ближайшем будущем.
Никаких счетов, недвижимости и иных активов у меня нигде за рубежом нет. И путешествовать туда я тоже не собирался. Разве что на танке.
Оружейник также отметил, что включение его в санкционный список лишний раз свидетельствует о высокой оценке его работы.
«Вся моя работа и жизнь семьи сосредоточены исключительно внутри России. На самом деле это в ту же копилку санкций США и “Миротворца” и является высокой оценкой врагом нашей деятельности и нашего оружия, чему я искренне рад», — подчеркнул Лобаев.
Фонд развития оружейных технологий и производств «Фонд Лобаева» попал под санкции США в феврале прошлого года. В мае 2024 года Вячеслав Лобаев получил высокую награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу. Награду конструктору вручил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
«Конструкторское бюро интеграционных систем» (КБИС) занимается разработкой и производством оружия и патронов. Компания была создана в 2003 году в Калуге. В ее арсенале — тактическая винтовка TSVL-8 «Сталинград». Она может достичь цели на расстоянии 1600 метров и по праву считается одной из наиболее точных в мире. Вячеславу Лобаеву также принадлежит компания «Царь-Пушка». Десять лет назад она стала первой частной компанией в современной истории, получившей лицензию на производство оружия.