Депутат Гончаренко: Рада снова проголосует по вопросу продления полномочий Зеленского

Верховная рада не приняла заявление о продлении полномочий Владимира Зеленского: документ поддержали 218 депутатов при пороге в 226 голосов. Произошло это в присутствии европейских чиновников, посетивших заседание. Президентский срок Зеленского истек еще в мае прошлого года, однако он остается у власти. Накануне сам глава государства заявил, что готов уйти с поста ради мира или вступления страны в НАТО, но подчеркнул, что выборы на Украине состоятся после отмены военного положения.