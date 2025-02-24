Сеул отменил санкции на поставку в Россию медоборудования

«С 28 февраля вступает в силу проект изменений “Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов” Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что ограничения отменяются с учетом «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами». Поэтому власти решили скорректировать систему экспортного контроля так, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, «вероятность использования которого в качестве вооружения» оценивается как небольшая.
В пример министерство привело аппараты для рентгенологии. Теперь при их экспорте будет достаточно предоставить контролирующим органам обычные документы на поставку за рубеж. Но на остальные подсанкционные товары по-прежнему требуется получать индивидуальные разрешения на экспорт.
С начала специальной военной операции на Украине Южная Корея ввела ограничения на поставку в Россию 1402 видов товаров: 109 из них относятся к стратегическим материалам, 134 связаны с биохимическими и другими передовыми технологиями, еще 1159 — это обычные промышленные товары.
Как поясняет южнокорейский телеканал MTN, необходимость получать индивидуальные разрешения на экспорт для таких бытовых товаров, как ноутбуки и смартфоны, вызвало недовольство среди предпринимателей, которые считают установленные правила фактическим запретом на экспорт. Поэтому многие предпочли продолжать поставки на российский рынок через третьи страны, хотя это увеличило их расходы на логистику и оплату услуг посредников.
По информации MTN, экспортеры, работающие на российском направлении, надеются, что вслед за ослаблением ограничений на поставки медицинского оборудования последуют и другие аналогичные шаги. Как признал суд, выносивший решение по делу одной из компаний, поставлявшей оборудование в Россию без правительственного разрешения, такие действия зачастую обоснованы резким падением выручки из-за антироссийских санкций.
При этом представитель Минпромторга подчеркнул, что нынешнее послабление стало «аналогом мер гуманитарного характера, ранее вводившихся США». По словам чиновника, что дальнейшая отмена санкций будет зависеть от «критериев международного сообщества».
Южная Корея 24 марта 2022 года вслед за США объявила о введения экспортного контроля за поставками в Россию. Под ограничения попали промышленное и строительное оборудование, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры и многое другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран.