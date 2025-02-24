Сеул отменил санкции на поставку в Россию медоборудования

Как поясняет южнокорейский телеканал MTN, необходимость получать индивидуальные разрешения на экспорт для таких бытовых товаров, как ноутбуки и смартфоны, вызвало недовольство среди предпринимателей, которые считают установленные правила фактическим запретом на экспорт. Поэтому многие предпочли продолжать поставки на российский рынок через третьи страны, хотя это увеличило их расходы на логистику и оплату услуг посредников.