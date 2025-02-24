Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

США предложили альтернативный вариант документа. В нем было указано, что главной целью ООН остается поддержание мира и безопасности. Генассамблея ООН приняла предложенную США резолюцию по Украине, включив в нее ряд поправок европейских стран. При этом ГА ООН отклонила российскую поправку к американскому проекту резолюции. Москва предлагала после слов «незамедлительно прекратить конфликт» добавить «в том числе путем устранения его коренных причин».