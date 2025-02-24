Опубликован проект соглашения по ресурсам между Украиной и США

«Соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов», — говорится в документе.
Кроме того, соглашение предполагает, что Украина внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после заключения соглашения.
Документ также закрепляет, что фонд будет функционировать как коммерческая структура, а его управление передадут министерству финансов, министерству торговли и офису вице-президента США. При этом контрольные механизмы фонда должны исключить возможность нарушения санкционных режимов и других ограничительных мер.
Как отмечается в тексте, соглашение станет частью архитектуры долгосрочных мирных договоренностей и направлено на привлечение частных инвестиций в восстановление украинской экономики. Вашингтон ожидает, что фонд станет инструментом ускоренной реконструкции, а также позволит защитить американские экономические интересы в стране.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.