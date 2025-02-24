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Трамп заявил о переговорах с Россией по экономическим сделкам

США ведут переговоры с Россией о «крупных сделках по экономическому развитию» и урегулировании конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2024

Он сообщил, что ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, обсуждения идут «очень хорошо», и договоренности между Россией и США «будут заключены».

Он также рассказал, что подчеркнул «жизненную» важность соглашения с Украиной по редкоземельным металлам и минералам на встрече лидеров стран G7 («Большая семерка»), состоявшейся 24 февраля. Республиканец выразил надежду, что сделка будет заключена «очень скоро».

Украина в случае подписания с США сделке о доступе к полезным ископаемым сможет обеспечить рост своей экономики, считает Трамп.

«Эта сделка гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные на Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», — написал он.

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Трамп Дональд
Путин Владимир