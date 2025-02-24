Трамп заявил о переговорах с Россией по экономическим сделкам

Он также рассказал, что подчеркнул «жизненную» важность соглашения с Украиной по редкоземельным металлам и минералам на встрече лидеров стран G7 («Большая семерка»), состоявшейся 24 февраля. Республиканец выразил надежду, что сделка будет заключена «очень скоро».