Трамп заявил о переговорах с Россией по экономическим сделкам

Он сообщил, что ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, обсуждения идут «очень хорошо», и договоренности между Россией и США «будут заключены».
Он также рассказал, что подчеркнул «жизненную» важность соглашения с Украиной по редкоземельным металлам и минералам на встрече лидеров стран G7 («Большая семерка»), состоявшейся 24 февраля. Республиканец выразил надежду, что сделка будет заключена «очень скоро».
Украина в случае подписания с США сделке о доступе к полезным ископаемым сможет обеспечить рост своей экономики, считает Трамп.
«Эта сделка гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные на Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», — написал он.
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