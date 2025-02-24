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Последние зарубежные новости за 24 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 24 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

США ликвидируют греческую военную базу, через которую шло оружие на Украину

Источник: AP 2024

Президент Трамп распорядился о ликвидации базы в Александруполисе, использовавшейся для переброски вооружений на Украину. Закрытие базы укрепит влияние Турции в Черном и Эгейском морях.

Bloomberg: Вайдель пообещала выиграть выборы в ФРГ через четыре года

Источник: Reuters

Ультраправая партия АдГ набрала 20,2% голосов, опередив социал-демократов и уступив только ХДС/ХСС. Сопредседатель партии Алис Вайдель пообещала в будущем обойти Мерца и стать крупнейшей партией Германии.

TGM: план США включает в себя признание за РФ ряда территорий

Согласно источникам, план США по урегулированию украинского кризиса предполагает закрепление за Россией занятых территорий и получение Вашингтоном доходов от добычи редкоземельных металлов, нефти и газа.

ABC: часть окружения Трампа хочет найти более сговорчивого преемника Зеленского

Некоторые из приближенных к Трампу считают, что Зеленский недостаточно сговорчив, чтобы поддержать мирное соглашение с Россией. В связи с этим они предлагают заменить его более гибким кандидатом, который будет готов к компромиссам.

Агенты ЦРУ рискуют раскрытием из-за сокращений, передает CNN

ЦРУ начало проверку после того, как в Белый дом было отправлено несанкционированное письмо, которое могло раскрыть личности сотрудников агентства, подвергшихся риску увольнения. Письмо также может угрожать безопасности сотрудников, работающих под прикрытием.

Трамп Дональд