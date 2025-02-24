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Трамп заявил о возможности завершить конфликт на Украине за недели

Конфликт России и Украины можно завершить в течение нескольких недель, если действовать с умом, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Источник: AP 2024

«Война может скоро закончиться», — сказал Трамп. «Я думаю, что мы можем завершить ее в течение нескольких недель, если будем действовать с умом», — ответил он на просьбу конкретизировать сроки урегулирования. Если этого не произойдет и бои продолжатся, «мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать», заявил республиканец.

Трамп также напомнил, что предупреждал об угрозе эскалации конфликта и начале Третьей мировой войны. «А этого мы тоже не хотим», — сказал президент США.

Во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах Трамп не раз обещал завершить военные действия за 24 часа. Впоследствии его спецпредставитель Кит Келлог заявил, что Трамп добьется урегулирования в первые 100 дней президентства. В конце января президент говорил, что усилия США по достижению мирного соглашения находятся «в процессе».

12 февраля Трамп поговорил по телефону с российским президентом Воадимиром Путиным, а шесть дней спустя в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждался конфликт. При этом Украина на встрече не была представлена. Президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не станет признавать какие-либо договоренности об Украине, достигнутые по итогам этой встречи. Трамп после этого заявил, что Зеленский в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боев в феврале 2022 года и «до сих пор не смог положить конец конфликту».

На конференции с Макроном Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе. Также готовится его встреча с Путиным, ее дата и место проведения пока не определены.

Трамп Дональд