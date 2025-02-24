Трамп заявил о возможности завершить конфликт на Украине за недели

12 февраля Трамп поговорил по телефону с российским президентом Воадимиром Путиным, а шесть дней спустя в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждался конфликт. При этом Украина на встрече не была представлена. Президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не станет признавать какие-либо договоренности об Украине, достигнутые по итогам этой встречи. Трамп после этого заявил, что Зеленский в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боев в феврале 2022 года и «до сих пор не смог положить конец конфликту».