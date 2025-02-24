Трамп отказался «легкомысленно» назвать Путина диктатором

Трамп назвал Зеленского диктатором на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном относительно соглашения о совместной разработке украинских редкоземельных металлов и минералов: американский президент заявлял, что соглашение должно позволить США вернуть деньги, потраченные на Украину. Зеленский в ответ говорил, что помощь выделяли не в виде кредита, а он не собирается подписывать документы, из-за которых платить придется нескольким поколениям украинцев.