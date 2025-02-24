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Трамп отказался «легкомысленно» назвать Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «легкомысленно» называть российского коллегу Владимира Путина диктатором. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает MSNBC.

Источник: AP 2024

Журналист напомнил, как Трамп на прошлой неделе назвал диктатором президента Украины Владимира Зеленского, и спросил, считает ли он диктатором Путина.

«Я не использую эти слова легкомысленно. Посмотрим, как все пройдет. У нас есть шанс на действительно хорошее соглашение между несколькими странами», — сказал Трамп.

Трамп назвал Зеленского диктатором на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном относительно соглашения о совместной разработке украинских редкоземельных металлов и минералов: американский президент заявлял, что соглашение должно позволить США вернуть деньги, потраченные на Украину. Зеленский в ответ говорил, что помощь выделяли не в виде кредита, а он не собирается подписывать документы, из-за которых платить придется нескольким поколениям украинцев.

«Диктатор без выборов. Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией», — написал Трамп в Truth Social 19 февраля.

Также Трамп утверждал, что рейтинг Зеленского составляет около 4%. Зеленский в ответ сказал, что американский президент стал жертвой российской дезинформации.

В защиту Зеленского выступили лидеры многих стран ЕС. Так, Макрон заявил, что Зеленский был избран на выборах в свободной системе, «чего нельзя сказать о Владимире Путине».

Путин Владимир
Трамп Дональд