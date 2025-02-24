Трамп о диалоге с Россией, Украиной, Европой и урегулировании конфликта. Главное

- Переговоры США и России идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись.
- Конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель.
- США не намерены допустить перерастания конфликта на Украине в Третью мировую войну.
- Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.
- На Украине могут быть размещены войска стран Европы в качестве миротворческих сил.
- Вашингтон и Москва ведут серьезные переговоры о крупных сделках по экономическому развитию, в них участвует и Владимир Путин.
- У Трампа есть намерение встретиться с Путиным, детали этого вопроса прорабатываются.
- Трамп намерен посетить Москву, если украинский конфликт удастся урегулировать.
- США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».
- Встреча с Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе, тогда же будет подписана соглашение о редкоземельных металлах.
- Подписи одного Зеленского под соглашением недостаточно, нужно одобрение Верховной рады.