Трамп о диалоге с Россией, Украиной, Европой и урегулировании конфликта. Главное

Президент США Дональд Трамп после встречи в Белом доме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, как продвигаются переговоры по мирной сделке с Украиной и что его интересует в России. Главные заявления — в подборке «Ъ».