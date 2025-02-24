Трамп заявил о заинтересованности США в российских редкоземельных металлах

По словам республиканца, Вашингтону важно начать сотрудничество с Москвой в экономической сфере. Глава Белого дома также выразил надежду на сближение российской и американской сторон в этом вопросе в будущем, однако указал на то, что сперва важно прекратить боевые действия на территории Украины.
«Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем… Это очень большая страна — самая большая по площади», — передает слова Трампа Reuters.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 18 февраля по итогам переговоров с представителями президента США в Эр-Рияде назвал прошедшую встречу позитивной. Он отметил, что обсуждались и совместные экономические проекты, которые могут связать Москву и Вашингтон. Аналогичное мнение высказал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.