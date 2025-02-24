Путин заявил о готовности предложить иностранцам проекты по редкоземам

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы (редкоземельных ресурсов) определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Москву не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить.
Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, заявил Путин. «Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия», — сказал глава государства.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсах» России. «У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Перед этим президент США написал в соцсети TruthSocial, что ведет переговоры с Путиным не только об урегулировании конфликта России и Украины, но и об экономическом сотрудничестве.