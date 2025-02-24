Путин заявил о готовности предложить иностранцам проекты по редкоземам

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсах» России. «У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.