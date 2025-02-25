Путин: Зеленский становится токсичной фигурой для украинских военных

«Он отдаёт нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чём основанными, а это ведёт к неоправданно большим потерям», — отметил глава Кремля.
Также президент объяснил нежелание Зеленского проводить переговоры. Он уклоняется от дипломатии из-за последующей необходимости проводить выборы.
«Как только это произойдёт, сразу нужно будет идти на выборы», — сказал Путин.
Также в рамках интервью Путин заявил о желании американского лидера Дональда Трампа оздоровить Украину. Президент США хочет создать условия для выживания украинского государства, считает российский политик.