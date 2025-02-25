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Токсичный Зеленский и мотивы Трампа. Главное из интервью Путина

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину ответил на вопросы о перспективах в отношениях США, а также о мотивах американского лидера Дональда Трампа на украинском векторе. В частности, он заявил, что Россия готова к совместной работе с США по редкоземельным металлам.

«РГ» собрала главные тезисы.

О металлах:

— возможное соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах не является предметом интересов Москвы;

— при этом Россия готова к совместной работе с иностранными партнёрами — в том числе с американцами — по редкоземельным металлам. В новых российских регионах есть их запасы, причем Россия — один из лидеров в этой сфере.

Перспективы и мотивы Зеленского:

— украинский президент становится токсичной фигурой, он отдает военным необоснованные приказы;

— Путин пояснил, почему Зеленский не хочет идти на переговоры — тогда закончится военное положение, и придется идти на выборы;

— с этим проблемы: рейтинг президента Украины ровно в два раза ниже, чем у его ближайшего возможного соперника на выборах главы государства, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, шансов честно победить — ноль.

О политике Трампа и отношениях с США:

— президент США, побуждая власти в Киеве провести президентские выборы, пытается оздоровить ситуацию на Украине и сохранить украинскую государственность;

— Россия готова договариваться с США о 50% сокращении оборонных бюджетов, а Китай может потом присоединиться, если захочет;

— некоторые компании РФ и США уже обсуждают экономические проекты;

— ближайшие и возможные иные контакты России и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям.

О переговорах:

— Путин не видит ничего плохого в возможном участии Европы в переговорах по Украине;

— по словам президента, Си Цзиньпин проинформировал его, что в Нью-Йорке в ближайшее время соберется «группа мира БРИКС».

Трамп Дональд
Путин Владимир