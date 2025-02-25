Между тем СМИ обнародовали проект двустороннего соглашения США и Украины по природным ресурсам. Доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором Соединённые Штаты будут иметь 100-процентную долю, и что Украина должна вносить взносы в фонд до тех пор, пока его размер не достигнет 500 миллиардов долларов — суммы, которую Дональд Трамп потребовал от Незалежной в обмен на американскую помощь. Тогда США намерены взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения «стабильной и экономически процветающей» Украины.