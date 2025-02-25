Харьковская область, 25 февраля.
Приграничное село Тополи в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Оно находится на правом берегу реки Оскола. Таким образом, наша армия отодвигает противника от Белгородской области. Также ВС РФ приблизились к Купянску. В этом городе отличились наши дроноводы. На своём пути БПЛА встретил местных жителей, которые его приветствовали, а потом ударил по пикапу ВСУ.
Видео © Telegram / Минобороны России.
— От Тополей можно продвигаться на запад, создавая тем самым санитарный кордон, который воспрепятствует обстрелам Белгородской области и будет способен остановить группировку очередного вторжения, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Из ранее освобождённой Двуречной продолжается эвакуация мирного населения. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что операция по спасению длилась почти сутки из-за постоянных обстрелов.
Курская область, 25 февраля.
Военный аналитик Юрий Подоляка заявляет об освобождении Куриловки и дальнейшем наступлении на Меловое. Исходя из этого, можно говорить о том, что идёт окружение Суджи. Из Свердликова войска продвинулись к Лебедевке. Половина села уже вернулась России. Заход в соседнюю Сумскую область даёт результаты. Часть села Журавка под контролем российских морских пехотинцев.
Уничтожение припрятанной боевиками техники в курском приграничье. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition.
За последние сутки на Курской земле ВСУ потеряли около 255 человек. Подтверждено уничтожение пусковой установки и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300 В.
Донецкая Народная Республика, 25 февраля.
На Великоновосёлковском направлении российские штурмовики взяли ряд укреплений противника и продвинулись в направлении Привольного и Бурлацкого. Наносятся удары по тыловой инфраструктуре.
— В результате удара ликвидированы огневые точки противника с живой силой 117-й бригады ВСУ, уничтожены два пикапа для эвакуации, грузовик, пункт связи, боеприпасы и вооружение. Детонация фиксировалась на протяжении получаса, что свидетельствует о точном ударе и большом количестве уничтоженного вооружения врага, — отметил автор канала «Дневник десантника».
Расчёты ударных БПЛА группировки войск «Центр» поражают живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
На границе ЛНР и ДНР наступательные действия продолжаются. «Военная хроника» считает, что приоритетным здесь является выход наших подразделений к Григоровке, а затем к Серебрянке с началом охвата северо-восточных подступов к Северску.
Депутаты на Украине не поддержали Зеленского.
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск в своих социальных сетях написал очередное сообщение о Владимире Зеленском.
— Зеленский был уволен со своей должности, — заявил он на фоне переговоров по передачи США части прибыли от продажи украинских полезных ископаемых.
Конечно, глава киевского режима остался на своём месте, но всё чаще говорит о возможном увольнении. Ещё и Верховная рада Украины не поддержала постановление о невозможности проведения выборов, что обосновывало бы нахождение Зеленского во главе Украины. Интересно в этом документе и другое. Он должен был осудить переизбрание Владимира Путина на должность президента Российской Федерации в 2024 году.
Среди тех, кто не одобрил документ, члены партии «Слуга народа», которая является президентской. Партия постмайданного лидера Украины «Европейская солидарность» не присутствовала на голосовании. Похоже, что политический кризис в Киеве только усиливается и у Зеленского всё меньше времени для побега.
Между тем СМИ обнародовали проект двустороннего соглашения США и Украины по природным ресурсам. Доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором Соединённые Штаты будут иметь 100-процентную долю, и что Украина должна вносить взносы в фонд до тех пор, пока его размер не достигнет 500 миллиардов долларов — суммы, которую Дональд Трамп потребовал от Незалежной в обмен на американскую помощь. Тогда США намерены взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения «стабильной и экономически процветающей» Украины.
Эта цифра намного превышает фактические доходы Украины от ресурсов, которые в прошлом году составили $1,1 млрд, и более чем в четыре раза превышает стоимость помощи США, выделенной на данный момент. Управление фондом передадут Министерству финансов, Министерству торговли и офису вице-президента США.
Новый проект соглашения также включает положения о доходах с территорий, которые контролирует Россия, в случае их освобождения: Украина должна будет отчислять в фонд 66 процентов.