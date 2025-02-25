Делегация Сербии в Генеральной Ассамблее ООН проголосовала за резолюцию, касающуюся Украины, «по ошибке», и должна была воздержаться от голосования, заявил президент страны Александр Вучич в интервью на телеканале TV Happy.
Он извинился перед гражданами за это решение, подчеркнув, что Сербия не намеревалась поддерживать антироссийский текст, который требует от Москвы немедленного вывода войск с украинской территории и осуждает только действия России, игнорируя при этом агрессию со стороны Киева.
Вучич отметил, что голосование делегации было ошибочным, и он берет на себя ответственность за это. По его словам, Сербия должна была воздержаться от голосования по европейской резолюции, чтобы подтвердить свою позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также указал на то, что поддержка резолюции не отражает истинные намерения страны.
Кроме того, в принятом документе отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение, что является важным аспектом, закрепленным в Уставе ООН. Резолюцию поддержали все страны Западных Балкан, за исключением Северной Македонии, которая решила воздержаться от голосования.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН путем голосования приняла антироссийскую резолюцию по украинскому конфликту. Документ авторства Европейского союза и Украины поддержали 93 страны.