Вучич назвал ошибкой голосование за антироссийскую резолюцию в ООН

Вучич отметил, что голосование делегации было ошибочным, и он берет на себя ответственность за это. По его словам, Сербия должна была воздержаться от голосования по европейской резолюции, чтобы подтвердить свою позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также указал на то, что поддержка резолюции не отражает истинные намерения страны.