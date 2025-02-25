Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее

Путин также подчеркнул, что Москва не против сохранения украинской государственности, но при этом выразил обеспокоенность тем, что территория Украины используется как база для враждебных действий против России. Он отметил, что важно, чтобы Украина не становилась плацдармом для нападений на Российскую Федерацию, а в конечном итоге превратилась в дружественное соседнее государство.