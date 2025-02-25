Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к мирному разрешению конфликта на Украине как можно скорее, однако считает, что Владимир Зеленский препятствует этой цели.
В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Путин отметил, что, как и президент США Дональд Трамп, Россия также заинтересована в установлении мира.
Путин также подчеркнул, что Москва не против сохранения украинской государственности, но при этом выразил обеспокоенность тем, что территория Украины используется как база для враждебных действий против России. Он отметил, что важно, чтобы Украина не становилась плацдармом для нападений на Российскую Федерацию, а в конечном итоге превратилась в дружественное соседнее государство.
Ранее американский президент Дональд Трамп отказался называть российского лидера Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что выступает за прекращение боевых действий на Украине.