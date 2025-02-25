Daily Mail: Трамп дважды унизил Макрона во время его визита в Белый дом

В понедельник Дональд Трамп дважды унизил президента Франции Эмманюэля Макрона, не поздоровавшись с ним при его прибытии в Белый дом и усадив его в углу стола в Овальном кабинете. Об этом сообщает Daily Mail.
На опубликованных кадрах со встречи двух лидеров видно, как Макрон подъезжает к резиденции Трампа, где его встречает начальник протокола Моника Кроули. Во время видеозвонка с мировыми лидерами Макрон оказался в самом углу стола, в то время как Трамп занимал центральное место, что подчеркивало его доминирующую позицию.
Трамп шокировал европейцев, заявив, что конфликт в Украине начался не с России, а с действий украинского президента. Перед встречей с Трампом Макрон намеревался представить аргументы, подчеркивающие, что для США невыгодно поддаваться давлению Москвы.
Тем не менее, Трамп не только проигнорировал попытки Макрона донести свою точку зрения, но и явно «указал ему на его место» за столом.
Ранее сообщалось, что Макрон положил руку на колено главы США Дональда Трампа в ходе общения с прессой в Белом доме. Некоторое время оба президента сидели, держась за руки.