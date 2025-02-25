Daily Mail: Трамп дважды унизил Макрона во время его визита в Белый дом

На опубликованных кадрах со встречи двух лидеров видно, как Макрон подъезжает к резиденции Трампа, где его встречает начальник протокола Моника Кроули. Во время видеозвонка с мировыми лидерами Макрон оказался в самом углу стола, в то время как Трамп занимал центральное место, что подчеркивало его доминирующую позицию.