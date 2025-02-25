ГА ООН приняла американскую резолюцию по Украине лишь с антироссийскими правками

Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект резолюции по ситуации на Украине, авторами которого выступили Соединённые Штаты. Документ был поддержан большинством лишь с антироссийскими правками. Например, формулировка «конфликт на Украине» там была заменена на «полномасштабное вторжение».