ГА ООН приняла американскую резолюцию по Украине лишь с антироссийскими правками

За принятие резолюции высказались 93 страны, в том числе все члены Европейского союза. Против проголосовали восемь государств, среди них РФ и Белоруссия. Воздержались от голосования 73 страны, включая сами Соединённые Штаты.
Генассамблея также отклонила российскую поправку, которая предлагала включить в текст положение о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса.
Незадолго до этого Генассамблея ООН также одобрила инициированную Киевом антироссийскую резолюцию. США выступили против документа.