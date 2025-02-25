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ГА ООН приняла американскую резолюцию по Украине лишь с антироссийскими правками

Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект резолюции по ситуации на Украине, авторами которого выступили Соединённые Штаты. Документ был поддержан большинством лишь с антироссийскими правками. Например, формулировка «конфликт на Украине» там была заменена на «полномасштабное вторжение».

Источник: Life.ru

За принятие резолюции высказались 93 страны, в том числе все члены Европейского союза. Против проголосовали восемь государств, среди них РФ и Белоруссия. Воздержались от голосования 73 страны, включая сами Соединённые Штаты.

Генассамблея также отклонила российскую поправку, которая предлагала включить в текст положение о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса.

Незадолго до этого Генассамблея ООН также одобрила инициированную Киевом антироссийскую резолюцию. США выступили против документа.