Макрон поддержал возобновление диалога России и США

Во время совместной пресс-конференции с Трампом Макрон подчеркнул, что «это хорошо», когда ведутся дискуссии с другими лидерами, и особенно, если «вы не соглашаетесь».
Теперь, с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст, отметил Макрон.
«Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным», — цитирует РИА Новости французского лидера.
Напомним, вечером 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор. На протяжении полутора часов Путин и Трамп обсуждали ряд важных тем, включая урегулирование на Украине.
Президент России также поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе, и пригласил американского лидера посетить Москву.