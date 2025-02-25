Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высказывания Владимира Зеленского о русскоязычных странах напоминают идеи Адольфа Гитлера. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат прокомментировала слова украинского президента о том, что государства с русскоговорящим населением якобы находятся под угрозой конфликта с Россией. Захарова охарактеризовала это как проявление неонацизма и отметила, что такие заявления лишь подчеркивают опасные тенденции в политике Киева.
Захарова привела цитаты из встречи Гитлера с румынским вице-премьером и министром иностранных дел Михаем Антонеску, где обсуждались идеи о «славянской проблеме». Гитлер утверждал, что борьба со славянами должна вестись всеми европейскими народами, и поднимал вопросы, касающиеся колонизации и «биологического устранения» славян. Эти слова, по мнению Захаровой, служат тревожным напоминанием о том, как опасные идеологии могут влиять на современную политику.
Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и вождь нацистской Германии Адольф Гитлер имеют сходные черты, в том числе из-за употребления психотропных веществ и выраженных психологических проблем.