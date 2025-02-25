Захарова: Зеленский возрождает Гитлера словами о русскоязычных

Захарова привела цитаты из встречи Гитлера с румынским вице-премьером и министром иностранных дел Михаем Антонеску, где обсуждались идеи о «славянской проблеме». Гитлер утверждал, что борьба со славянами должна вестись всеми европейскими народами, и поднимал вопросы, касающиеся колонизации и «биологического устранения» славян. Эти слова, по мнению Захаровой, служат тревожным напоминанием о том, как опасные идеологии могут влиять на современную политику.