Совбез ООН принял резолюцию США по Украине

В резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта на Украине, утверждается главная цель ООН в поддержании международного мира, безопасности и мирном разрешении споров. Документ также призывает незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией.