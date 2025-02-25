Совбез ООН принял резолюцию США по Украине

За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, еще пять воздержались. Никто не проголосовал против.
В резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта на Украине, утверждается главная цель ООН в поддержании международного мира, безопасности и мирном разрешении споров. Документ также призывает незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией.
Уточняется, что резолюцию приняли в исходном виде — без поправок некоторых западных стран, содержащих антироссийскую риторику.
Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовали 93 страны, а 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, еще 65 воздержались.
Принятая резолюция требует от российской стороны «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести вооруженные силы с территории Украины, а также прекратить боевые действия.
Резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами. При этом документ впервые лишился одного из основных соавторов — США.