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Вучич извинился за ошибочный голос Сербии за резолюцию по Украине в ГА ООН

Делегация Сербии поддержала западную резолюцию по Украине в Генассамблее ООН по ошибке, так как должна была воздержаться. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Источник: Life.ru

«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность… Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались», — сказал президент в эфире Happy TV.

В то же время вице-премьер балканской республики Александр Вулин назвал такие действия представителей Сербии в ООН настоящим предательством, которое позорит Белград.

«Я не верю в ошибку, но верю в предательство. Президент Александар Вучич поступил честно и подтвердил, что это не позиция Сербии», — возмутился он.

Напомним, что в годовщину СВО ГА ООН приняла сразу две резолюции по Украине. Американский вариант документа Генассамблея одобрила лишь с антироссийскими правками.