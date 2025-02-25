Вучич извинился за ошибочный голос Сербии за резолюцию по Украине в ГА ООН

«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность… Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались», — сказал президент в эфире Happy TV.